Церква використала логотип Steam для своєї вивіски: кумедне фото

Геймер знайшов логотип Steam у чи не найбільш неочікуваному місці. Одна з церков використала його для свого банера, яким запрошує вірян до служби.

Під час поїздки по місту один гравець не міг не помітити веселе видовище, оскільки культовий логотип Steam був попереду в центрі рекламного щита місцевої церкви.

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Церква використала логотип Steam

Steam є популярною платформою для багатьох геймерів, які грають на ПК. Для багатьох студій потрапляння їхніх ігор у список бажань Steam є великим досягненням. Втім, цей геймер абсолютно по-новому відкрив вплив платформи.

Як бачимо з фото, логотип сервісу використала для свого банера церква Небесного Єрусалима. На жаль, геймер не уточнив міста, в якому йому трапилась така знахідка. Втім, зважаючи на іспанську мову, можемо припустити Мексику чи якийсь з південних штатів США.

Чи повинен я повідомити про порушення авторських прав торгової марки цією церквою?

– іронічно поцікавився шанувальник відеоігор.

Наразі незрозуміло, чи сама церква усвідомлює, чий логотип використала для свого банера. Цілком імовірно, що хтось міг просто знайти гарний символ і мережі й вирішив його використати.