Во время поездки по городу один игрок не мог не заметить веселое зрелище, поскольку культовый логотип Steam был впереди в центре рекламного щита местной церкви.

Также интересноСловарь геймера: как понимать сленг фанатов видеоигр

Церковь использовала логотип Steam

Steam является популярной платформой для многих игроков, играющих на ПК. Для многих студий попадание их игр в список желаний Steam является большим достижением. Впрочем, этот геймер совершенно по-новому открыл влияние платформы.

Как видим, с фото логотип сервиса использовала для своего баннера церковь Небесного Иерусалима. К сожалению, геймер не уточнил города, в котором ему случилась такая находка. Впрочем, учитывая испанский язык, мы можем предположить Мексику или какой-нибудь из южных штатов США.

Должен ли я сообщить о нарушении авторских прав торговой марки этой церкви?

иронически поинтересовался поклонник видеоигр.

Пока непонятно, осознает ли сама церковь, чей логотип использовала для своего баннера. Вполне вероятно, что кто-то мог просто найти красивый символ и сети и решил его использовать.