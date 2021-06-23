Кілька тижнів тому студія DICE представила нову частину у дуже популярній серії Battlefield. Геймерам вже показали кілька трейлерів, геймплей, а також розповіли чимало цікавих деталей. Щоправда, розробники так й не поділилися інформацією про нові режими гри.

Актуально Боти в матчах та розміри мап: DICE поділилася новою інформацією про Battlefield 2042

Такий своєрідний недолік спробував виправити відомий інсайдер Том Хендерсон, який вже неодноразово "зливав" правдиву інформацію про Battlefield 2042. Щоправда, цього разу він відзначив, що його перевірені джерела не змогли підтвердити чи спростувати цей "витік". Також Том додав, що цю інформацію отримав з достатньо нестандартного джерела.

Спершу варто нагадати, що всього у грі буде три режими: "All-Out Warfare", "Hazard Zone" та секретний. На своєму ютуб-каналі Том поділився інформацією про два останні. Отже, інсайдер відзначив, що режим "Hazard Zone" розрахований на 100 гравців, а також на чималу кількість ботів. Цікаво, що геймплейно він нагадуватиме гру Escape from Tarkov, а у майбутньому його можна буде легко перетворити на королівську битву (за необхідності).

А от секретний режим отримав назву "BattleHub". У цьому режимі будуть доступні мапи, зброя та техніка з попередніх частин. Наприклад, на одному полі бою зможуть зійтися танки часів Другої світової війни, а також їхні сучасні "родичі". Інсайдер відзначив, що розробники хочуть створити режим, у якому гравці зможуть весело проводити час. Цікаво, що заради цього вони готові навіть пожертвувати балансом. Також він додав, що у цьому режимі з'являться й різноманітні нововведення (мапи на 128 гравців та система спеціалістів), бо він створений на ігровому рушії Battlefield 2042.

Наостанок варто відзначити, що повноцінний анонс нових режимів має відбутися у межах конференції EA Play Live, яка запланована на 22 липня. А реліз Battlefield 2042 відбудеться вже 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox.

Остання інформація про Battlefield 2042 від Тома Хендерсона – відео