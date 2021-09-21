Цікава знахідка: гравець у Red Dead Redemption 2 відкрив новий спосіб проходження однієї з місій

Шанувальник відеогри Red Dead Redemption 2 поділився на Reddit цікавою знахідкою. Він дізнався, що в грі існує й третій спосіб проходження місії з назвою "Blessed Are The Meek?".

Відеогра Red Dead Redemption 2 продовжує мати попит серед геймерів й зараз, хоча її реліз відбувся ще в жовтні 2018 року. Найцікавіше, що навіть через три роки гравці продовжують відкривати в ній щось нове. Саме такою знахідкою й поділився головний герой цієї історії.

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Користувач з нікнеймом 2006pow поділився відео, на якому можна побачити новий спосіб проходження місії з назвою "Blessed Are The Meek?". Під час цього завдання геймери мають звільнити Міку, який опинився за ґратами. Зробити це можна одразу двома методами: підірвати стіну динамітом чи використати лебідку з паровим двигуном для того, щоб "вирвати" вікно. Щоправда, виявляється, що в Red Dead Redemption 2 є ще й третій легітимний метод проходження цієї місії.

Геймер відзначив, що для цього треба вбити трьох поліцейських, які охороняють Міку. А вже в кишені одного з них можна знайти ключ від камери, у якій сидить товариш головного героя. Найцікавіше, що це можна зробити одразу ж після розмови з поліцейськими, тобто для цього навіть не треба попередньо спілкуватися з Мікою. Також варто відзначити, що незалежно від вибраного методу цей персонаж вбиває іншого в'язня, який хотів втекти разом з героями.

Користувачам платформи Reddit дуже сподобалася ця знахідка, а пост геймера майже одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі. Загалом цей запис вже зібрав 12 тисяч вподобань та 400 коментарів.

Метод, який знайшов користувач 2006pow: відео