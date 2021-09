Видеоигра Red Dead Redemption 2 продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в октябре 2018 года. Самое интересное, что даже спустя три года игроки продолжают открывать в ней что-то новое. Именно такой находкой и поделился главный герой этой истории.

Осторожно, в тексте есть спойлеры.

Пользователь с никнеймом 2006pow поделился видео, на котором можно увидеть новый способ прохождения миссии c названием "Blessed Are The Meek?". Во время этого задания геймеры должны освободить Мику, который оказался за решеткой. Сделать это можно сразу двумя методами: взорвать стену динамитом или использовать лебедку с паровым двигателем для того, чтобы "вырвать" окно. Правда, оказывается, что в Red Dead Redemption 2 есть еще и третий легитимный метод прохождения этой миссии.

Геймер отметил, что для этого надо убить трех полицейских, которые охраняют Мику. А уже в кармане одного из них можно найти ключ от камеры, в которой сидит товарищ главного героя. Самое интересное, что это можно сделать сразу же после разговора с полицейскими, то есть для этого даже не надо предварительно общаться с Микой. Также стоит отметить, что независимо от выбранного метода этот персонаж убивает другого заключенного, который хотел сбежать вместе с героями.

Пользователям платформы Reddit очень понравилась эта находка, а пост геймера почти сразу же попал в число самых популярных в этом разделе. В целом эта запись уже собрала 12 тысяч лайков и 400 комментариев.

Метод, который нашел пользователь 2006pow: видео