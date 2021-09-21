Наверное, все поклонники Far Cry знают, что разработчики из Ubisoft творчески подходят к рекламе игр этой серии. Ярким подтверждением этих слов может служить короткометражка под названием "На своем опыте", которая посвящена главному антагонисту Far Cry 3.

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Не стала исключением и новая часть, например, несколько месяцев назад ее разработчики выпустили серию юмористических видео с общим названием "Не пытайтесь это повторить". А вчера на их ютуб-канале вышло несколько подобных роликов с Джанкарло Эспозито – актером, который сыграл главного антагониста игры Антона Кастильо. Всего вышло четыре таких видео, а потому коротко расскажем о каждом.

На первом можно увидеть Джанкарло Эспозито, который примеряет новый костюм, и параллельно рассказывает о своем герое. Он назвал этого персонажа "самым жутким злодеем" в своей карьере, а также добавил, что на этот раз у него будет особый оппонент – геймеры. Но он уверен, что они будут достойными соперниками. Правда, в целом он высмеял повстанцев и их методы борьбы, дескать, они собираются сбросить могущественного диктатора с помощью оружия собранного из мусора, детских рюкзаков и милого песика.

Второе видео посвящено огнемету повстанцев, который они собрали из разнообразного мусора. Джанкарло разобрал это оружие, а также похвалил его создателей за изобретательность. Правда, по его мнению, с таким вооружением у повстанцев нет ни одного шанса. Также в одном из видео актер дал "полезные" советы игрокам, которые будут играть в Far Cry 6. Например, он посоветовал геймерам не ездить на танках, так как их легко подорвать, а также сказал, что из ракетниц стоит стрелять в союзников, мол, это хорошая шутка. А последнее видео из этой серии посвящено ответам на вопросы фанатов. Из интересного Джанкарло отметил, что за его персонажа нельзя будет сыграть, а Диего – это не Ваас с Far Cry 3.

Знакомство с Антоном Кастильо: видео

Разбор самодельного огнемета: видео

"Полезные" советы: видео

Ответы на вопросы фанатов: видео