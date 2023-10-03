Зовсім нещодавно Valve ошелешила геймерів релізом Counter-Strike 2 і хоча у гри був досить тривалий період бета-тестування, покликаний мінімізувати кількість багів, деякі з них все ж залишилися в грі.

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Одна така дивна та досить кумедна помилка виникла у користувача Reddit під ніком lampenpam.

Під час гри на мапі Overpass, він обороняв точку B та відкинув коктейль Молотова в бік "конектора", однак після кидка перемкнувся на власний ніж і побачив, що той охоплений полум'ям.

Ніж у вогні: дивитися відео

Гравець був шокований побаченим та вирішив покинути позицію і відступити в безпечніше місце аби зрозуміти, що відбувається.

Геймер починав махати лезом, міняти його на основну зброю і назад, але вогонь не згасав.

Потім lampenpam помчав назустріч опонентам, вочевидь, щоб повихвалятися вогняним клинком.

Це йому не вдалося, оскільки раунд закінчився раніше, ніж того хотілося, залишивши відкритим питання, що зацікавило чимало геймерів у коментарях до відео: чи спричиняв би вогонь додаткову шкоду суперникам?