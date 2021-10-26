Цього разу зашифроване послання: фанати думають, що знайшли точну дату анонсу GTA VI

Геймери думають, що дізналися точну дату анонсу відеогри GTA VI. Цього разу вони відшукали зашифроване послання у трейлері Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Остання частина в популярній серії Grand Theft Auto вийшла ще у вересні 2013 року, а от офіційної інформації про розробку нової гри поки так й не з'являлося. Хоча чутки про шосту частину з'являються в мережі ледь не щотижня. Наприклад, цього разу фанати відшукали подібну інформацію в трейлері Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

До теми Цензура та чимало нових деталей: ремастери трилогії GTA порівняли з оригінальними відеоіграми

Геймери думають, що знайшли в цьому трейлері натяк на точну дату анонсу відеогри GTA VI. Отже, в одній зі сцен можна побачити Томмі Версетті, який їде на мотоциклі, щоправда, геймерів зацікавив не цей герой, а номер його транспортного засобу. На ньому можна помітити напис "ICSLV" та згадку про Вайс-Сіті. Фанати думають, що це послання від розробників, яке можна розшифрувати так:

"ICS" – " I s C oming S oon", що можна перевести як "Незабаром".

s oming oon", що можна перевести як "Незабаром". "LV" – це число 55, яке написане римськими цифрами.

Номер, на якому зашифровано послання від розробників / Скриншот

Тобто виходить, що Rockstar Games представить нову гру про Вайс-Сіті незабаром, а якщо точніше, то через 55 днів після виходу цього трейлера (16 грудня). Саме така теорія зараз дуже популярна в спільноті шанувальників цієї серії.

Також користувачі згадали, що раніше одразу кілька інсайдерів відзначали, що анонс має відбутися наприкінці цього року (листопад чи грудень). Цікаво, що деякі джерела навіть називали цю ж дату (16 грудня), хоча варто додати, що є й інший варіант. Інсайдер, який "зливав" точну інформацію про ремастери трилогії GTA, написав, що анонс може відбутися вже 23 листопада.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо тоді, коли йдеться про відеогру GTA VI, яку "зливають" ледь не щотижня.

Трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: відео