Последняя часть в популярной серии Grand Theft Auto вышла еще в сентябре 2013 года, а вот официальной информации о разработке новой игры пока так и не появлялось. Хотя слухи о шестой части появляются в сети чуть ли не еженедельно. Например, на этот раз фанаты отыскали подобную информацию в трейлере Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

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Геймеры думают, что обнаружили в этом трейлере намек на точную дату анонса видеоигры GTA VI. Итак, в одной из сцен можно увидеть едущего на мотоцикле Томми Версетти, правда, геймеров заинтересовал не этот герой, а номер его транспортного средства. На нем можно заметить надпись "ICSLV" и упоминание Вайс-Сити. Фанаты полагают, что это послание от разработчиков, которое можно расшифровать так:

"ICS" – " I s C oming S oon", что можно перевести как "В скором времени".

s oming oon", что можно перевести как "В скором времени". "LV" – это число 55, написанное римскими цифрами.

Номер, на котором зашифровано послание от разработчиков / Скриншот

То есть выходит, что Rockstar Games представит новую игру о Вайс-Сити в скором времени, а если точнее, то через 55 дней после выхода этого трейлера (16 декабря). Именно такая теория сейчас очень популярна в сообществе фанатов этой серии.

Также пользователи вспомнили, что ранее сразу несколько инсайдеров отмечали, что анонс должен состояться в конце этого года (ноябрь или декабрь). Интересно, что некоторые источники даже называли эту же дату (16 декабря), хотя стоит добавить, что есть и другой вариант. Инсайдер, "сливавший" точную информацию о ремастерах трилогии GTA, написал, что анонс может состояться уже 23 ноября.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. А особенно тогда, когда речь идет о видеоигре GTA VI, которую "сливают" чуть ли не еженедельно.

Трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: видео