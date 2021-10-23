Цього разу "зламали" економіку: геймери знайшли критичний баг у відеогрі New World

Розробники з Amazon Games додали у відеогру New World дуже корисну функцію. Щоправда, навряд чи вони могли подумати, що вже через кілька годин будуть її вимикати.

Лише вчора ми розповідали про те, що у відеогрі New World настала економічна криза, а всі шанувальники цього проєкту дізналися, що таке дефляція. Щоправда, деякі геймери дуже швидко знайшли вихід з цієї ситуації, а найцікавіше, що в цьому їм "допомогли" розробники з Amazon Games.

Детальніше Світ вже новий, але проблеми поки старі: у відеогрі New World настала економічна криза

Варто розпочати з того, що кілька днів тому в їхній грі з'явилася довгоочікувана функція трансферу персонажів між серверами. Варто відзначити, що до її запуску розробники готувалися три тижні, щоправда, майже одразу ж все пішло не за їхнім планом. Річ у тім, що нова функція працювала нестабільно, а чимало геймерів так й не змогли змінити сервер. Усі ці гравці зіштовхнулися з однаковою помилкою, через яку їхні ігрові персонажі залишилися в невизначеному стані.

Але найцікавіше, що геймери одразу ж дізналися, як можна використати такий технічний недолік. Виявляється, що в такому стані можна дуже швидко розбагатіти. Працює все досить просто: гравець, який знаходиться у невизначеному стані, відправляє золото іншому геймеру, а після цього одразу ж перезапускає гру. Якщо зробити все правильно, то ця ігрова валюта буде не лише на рахунку адресата, а й гравця, який її відправляв. Тобто виходить, що геймери навчилися дублювати золото.

А все це відбувається на тлі економічної кризи у New World, коли цінність ігрової валюти значно зросла. Виявилося, що охочих нажитися на цьому технічному недоліку знайшлося немало. Геймери відзначають, що шахраї повністю зруйнували економіку на деяких серверах, а загалом у таких недобросовісних гравців настільки багато золота, що вони просто роздають його всім.

Варто відзначити, що розробники New World відреагували на цю проблему досить оперативно. Вони написали, що всі подібні транзакції реєструються в їхній базі даних, а тому гравці, які активно використовували цей баг, будуть покарані. Представники Amazon Games ще додали, що золото та предмети, які геймери отримали за допомогою цього недоліку, будуть видалені з гри. Наостанок варто відзначити, що розробники також вимкнули функцію трансферу персонажів на невизначений термін.

Трейлер відеогри New World: відео