Только вчера мы рассказывали о том, что в видеоигре New World наступил экономический кризис, а все поклонники этого проекта узнали, что такое дефляция. Правда, некоторые геймеры очень быстро нашли выход из этой ситуации, а самое интересное, что в этом им "помогли" разработчики из Amazon Games.

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Стоит начать с того, что несколько дней назад в их игре появилась долгожданная функция трансфера персонажей между серверами. Стоит отметить, что до ее запуска разработчики готовились три недели, правда, почти сразу же все пошло не по их плану. Дело в том, что новая функция работала нестабильно, а немало геймеров так и не смогло сменить сервер. Все эти игроки столкнулись с одинаковой ошибкой, из-за которой их игровые персонажи остались в неопределенном состоянии.

Но самое интересное, что геймеры сразу же узнали, как можно использовать такой технический недостаток. Оказывается, что в таком состоянии можно очень быстро разбогатеть. Работает все довольно просто: игрок, который находится в неопределенном состоянии, отправляет золото другому геймеру, а после этого сразу же перезапускает игру. Если сделать все правильно, то эта игровая валюта будет не только на счета адресата, но и игрока, который ее отправлял. То есть получается, что геймеры научились дублировать золото.

А все это происходит на фоне экономического кризиса в New World, когда ценность игровой валюты значительно возросла. Оказалось, что желающих нажиться на этом техническом недостатке нашлось немало. Геймеры отмечают, что мошенники полностью разрушили экономику на некоторых серверах, а в целом в таких недобросовестных игроков так много золота, что они просто раздают его всем.

Стоит отметить, что разработчики New World отреагировали на эту проблему достаточно оперативно. Они написали, что все подобные транзакции регистрируются в их базе данных, а потому игроки, которые активно использовали этот баг, будут наказаны. Представители Amazon Games еще добавили, что золото и предметы, которые геймеры получили с помощью этого недостатка, будут удалены из игры. Напоследок стоит отметить, что разработчики также выключили функцию трансфера персонажей на неопределенный срок.

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