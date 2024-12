Як ми купували комп'ютерні ігри у 2024 році: європейська та світова статистика

Цей рік виявився не найкращим для європейського ігрового ринку. Статистика показала значне падіння продажів аж на 29 відсотків.

Як це було

Під час останнього на сьогодні епізоду подкасту GI Microcast Крістофер Дрінг з GamesIndustry розповів деталі про те, які ігри купували найбільше і чому виникло таке значне просідання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Дивіться також 10 найкращих MMORPG з коли-небудь створених

2023 рік не просто так є важким для порівняння. Тоді вийшли такі чудові ігри, як Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Starfield, Diablo IV, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor та Final Fantasy XVI. І це лише деякі з найкращих назв із довгого списку.

2024 рік натомість майже не мав такої ж кількості розпіарених та очікуваних проєктів. Крістофер Дрінг також виділив дві гри, які не досягли успіху: Star Wars Outlaws та Dragon Age: The Veilguard. На них покладали великі надії, однак обидві не стали великими хітами.

Продажі нових ігор у 2024 році, порівняно з новими іграми у 2023 році, впали на 29%, тобто майже на третину.

Наступного року ми знову побачимо нові ігри-блокбастери, навіть у лютому, коли з'являться Assassin's Creed Shadows, Avowed, про яку зараз дуже багато говорять, та Monster Hunter Wilds. А ще тут є деякі ігри, які були анонсовані під час церемонії The Game Awards. Головною подією, звісно ж, буде Grand Theft Auto, заради якої багато хто готується брати відпустку чи лікарняний.

У 2025 році також очікується нова консоль Nintendo Switch 2, тож на нас чекає дуже багато ігор і для неї.

Геть сумним моментом є те, що велика гра у всесвіті "Зоряних воєн" потрапила далеко не в першу десятку найпродаваніших, і це в той рік, коли виходило не так уже й багато проєктів. Що стосується традиційних великих різдвяних блокбастерів, то у нас була Call of Duty, яка добре продавалася, і Dragon Age, яка не дуже добре продалася.

Star Wars Outlaws та Dragon Age: The Veilguard посіли 14 та 19 місця відповідно, коли мова йде про європейський чарт нових ігор. Але при переході до загальносвітової статистики, яка також включає ігри, випущені в попередні роки, вони опускаються на 45 і 68 місця.

Dragon's Dogma 2 схожа на них тим, що посіла дев'яте місце серед нових ігор, але лише 34 місце в загальному рейтингу.

Те саме стосується Final Fantasy VII Rebirth, яка стала дванадцятою найбільш продаваною новою грою 2024 року, але посіла лише 43 місце в глобальному чарті.

Лише п'ять нових ігор показали принаймні пристойні результати цього року в Європі: Dragon Ball: Sparking! ZERO (№13), Warhammer 40K: Space Marine 2 (№12), Helldivers 2 (№6) та Call of Duty: Black Ops 6 (№3). EA Sports FC 25 домінувала в європейських продажах у 2024 році.