Вони повертаються: ви не повірите, хто цьогоріч може виконати гімн на чемпіонаті з LOL

Абсолютно прекрасні чутки з'явилися цими днями в мережі. Вони намагаються передбачити, хто цього року буде виконувати гімн на чемпіонаті світу з League of Legends.

Хто виконає гімн

Однією з найбільших тем для обговорення на кожному чемпіонаті світу з League of Legends є гімн, який буде супроводжувати черговий турнір. Щороку оприлюднення гімну LoL Worlds є вирішальним моментом, і історично деякі з них ставали надзвичайно популярними, збираючи сотні мільйонів прослуховувань після релізу.

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Цього року ходять чутки, що за створенням гімну League of Legends Worlds стоятиме гурт Linkin Park, і є навіть кілька підказок, які свідчать про те, що це може бути правдою.

Перш за все, кілька днів тому Linkin Park продемонстрували грандіозну спробу серйозно повернутися на музичну сцену, представивши нову вокалістку Емілі Армстронг та випустивши нову пісню – The Emptiness Machine. Перший альбом після перезапуску гурту матиме назву From Zero, а в списку треків є пісня під назвою Heavy is the Crown (можна перекласти як "Важкою є корона"). Хоча це й виглядає чиєюсь непідкріпленою фантазією, користувачі в мережі сприйняли цю назву як щось, що звучить як пісня, що оспівує чемпіонів.

(можна перекласти як "Важкою є корона"). Хоча це й виглядає чиєюсь непідкріпленою фантазією, користувачі в мережі сприйняли цю назву як щось, що звучить як пісня, що оспівує чемпіонів. По-друге, у коментарі до посту, який сповістив про повернення гурту, профіль LoL Esports залишив емодзі з короною , що також відсилає нас до цієї ж пісні.

, що також відсилає нас до цієї ж пісні. І нарешті було зазначено, що гастролі Linkin Park завершаться в Лондоні на O2 Arena 24 вересня. Саме там з кінця жовтня до початку листопада проходитиме один з етапів чемпіонату світу з League of Legends.

Гімн LoL Worlds вже виконували такі виконавці й гурти, як Lil Nas X, NewJeans, Imagine Dragons та Pvris, тож Linkin Park мають правильний профіль, щоб привернути величезну увагу до турніру завдяки одному лише треку.

League of Legends World Championship 2024 року пройде з 25 вересня по 2 листопада у Німеччині, Франції та Великій Британії. Участь візьмуть 20 команд.

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