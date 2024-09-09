Хто виграв

Переможцем цьогорічного CCT Series 10 стала українська команда B8. Вона перемогла на ігровій сцені GamerLegion, яка переважно складається з європейців.

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До цього GamerLegion встигла зіграти з українською Monte і Passion UA, обидві з яких їй програли.

B8 перемогла з рахунком 2:1, забравши у фіналі 22 тисячі доларів. Срібному призеру дісталося 10 тисяч доларів.

Зазначимо, що всі п'ятеро гравців у команді є українцями:

Андрій "npl" Кухарський.

Арсеній "cptkurtka023" Деревинський.

Олексій "alex666" Ярмощук.

Данило "headtr1ck" Валітов.

Дмитро "esenthial" Цвір.

На шляху до перемоги вони здолали такі команди, як Zero Tenacity, BLEED і 9INE.

Змагання проходило з 26 серпня по 8 вересня за участю 24 команд.

Підсумкова сітка плей-оф має такий вигляд:



Підсумкова сітка плей-оф / Скриншот 24 Каналу

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