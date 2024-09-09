Кто выиграл

Победителем нынешнего CCT Series 10 стала украинская команда B8. Она победила на игровой сцене GamerLegion, которая преимущественно состоит из европейцев.

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До этого GamerLegion успела сыграть с украинской Monte і Passion UA, обе из которых ей проиграли.

B8 победила со счетом 2:1, забрав в финале 22 тысячи долларов. Серебряному призеру досталось 10 тысяч долларов.

Отметим, что все пятеро игроков в команде являются украинцами:

Андрей "npl" Кухарский.

Арсений "cptkurtka023" Деревинский.

Алексей "alex666" Ярмощук.

Даниил "headtr1ck" Валитов.

Дмитрий "esenthial" Цвир.

На пути к победе они одолели такие команды, как Zero Tenacity, BLEED и 9INE.

Соревнование проходило с 26 августа по 8 сентября с участием 24 команд.

Итоговая сетка плей-офф имеет такой вид:



Итоговая сетка плей-офф / Скриншот 24 Канала

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