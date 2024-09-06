К сожалению, как оказалось, даже The International не застрахован от ошибок и неожиданностей. В матче на тай-брейках группы B игроки обеих команд одновременно отключились от сети, а после повторного подключения один из участников столкнулся с критическим багом.

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Что произошло

В этот момент на сцене сошлись британцы из Tundra Esports и китайцы из G2.Invictus Gaming. Игрок первой команды, известный как Saksa (македонец Мартин Саздов), обнаружил ошибку, из-за которой матч не мог продолжаться. Он играл за Мирану, однако в какой-то момент его обломок Аганима бесследно исчез из инвентаря. Вместе с ним перестала работать способность Leap (прыжок), которую прокачивает Aghanim's Shard, а также и сама дополнительная способность, которую давал обломок.

Это привело к 40-минутной паузе в матче, которая завершилась возвращением игры на 60 секунд назад. При этом всех игроков переместили на базу. Фактически карту загрузили заново, команды снова вошли в матч. Mirana вернула свой Aghanim's Shard и возможность использовать Leap и его улучшения. Игра продолжилась.

Напомним, матчи The International 2024 проходят с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд турнира пополняется благодаря продажам компендиума и уровней к нему и на момент публикации материала составляет 2,4 миллиона долларов.

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