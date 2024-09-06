На жаль, як виявилось, навіть The International не застрахований від помилок та несподіванок. У матчі на тай-брейках групи B гравці обох команд одночасно відключилися від мережі, а після повторного підключення один з учасників зіткнувся з критичним багом.

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Що сталося під час турніру

У цей момент на сцені зійшлися британці з Tundra Esports і китайці з G2.Invictus Gaming. Гравець першої команди, відомий як Saksa (македонець Мартін Саздов), виявив помилку, через яку матч не міг продовжуватися. Він грав за Мірану, проте в якийсь момент його уламок Аґаніма безслідно зник з інвентарю. Разом із ним перестала працювати здібність Leap (стрибок), яку прокачує Aghanim's Shard, а також і сама додаткова здібність, яку давав уламок.

Це призвело до 40-хвилинної паузи в матчі, яка завершилася поверненням гри на 60 секунд назад. При цьому всіх гравців перемістили на базу. Фактично карту завантажили заново, команди знову увійшли в матч. Mirana повернула свій Aghanim's Shard і можливість використовувати Leap та його покращення. Гра продовжилася.

Нагадаємо, матчі The International 2024 проходять із 4 до 15 вересня у Копенгагені, Данія. Призовий фонд турніру поповнюється завдяки продажам компендіуму і рівнів до нього і на момент публікації матеріалу становить 2,4 мільйона доларів.

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