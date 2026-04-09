Цю гру вже називають "вбивцею Cities: Skylines" – і ось чому всі про неї говорять

Перший геймплей City Masterplan викликав жваве обговорення серед гравців. Проєкт пропонує будувати міста у масштабі 1:1 та обіцяє рівень деталізації й свободи, якого давно бракувало жанру містобудівних стратегій.

Незалежна команда 1:1 Studio представила перший геймплейний трейлер своєї амбітної стратегії City Masterplan у Steam – і одразу привернула увагу фанатів жанру.

Що показали розробники і чому це викликало суперечки?

Автори гри прямо заявляють: ідея проєкту народилася з розчарування в сучасних містобудівних симуляторах. Йдеться про обмеження в масштабі, логіці систем і технічних можливостях, які не дозволяють створювати справді живі та реалістичні міста. Саме тому команда вирішила зробити власну гру, яка реалізує те, чого їм самим не вистачало.

У центрі концепції – повністю реалістичний масштаб 1:1. Це означає, що гравцям доведеться не просто "малювати" місто, а продумувати кожен елемент інфраструктури: від складних дорожніх розв'язок до ефективних логістичних маршрутів. Система трафіку, економіки та постачання обіцяє бути максимально глибокою.

Окрім цього, у грі заявлені:

величезна безшовна карта без поділу на сектори;

детальне моделювання транспорту та заторів;

гнучке управління економікою міста;

можливість змінювати ландшафт і забудову з високою точністю;

велика бібліотека архітектурних об'єктів.

Розробники наголошують, що прагнуть знайти баланс між складністю і зручністю – щоб гра залишалася доступною, попри масштаб і глибину систем.

Технічно проєкт виглядає не менш амбітним. Unreal Engine 5 забезпечує фотореалістичне освітлення та високий рівень деталізації, що вже помітно у першому трейлері.

Втім, реакція гравців розділилася. Частина аудиторії скептично ставиться до обіцянок – надто вже амбітними вони виглядають для невеликої студії. Інші ж, навпаки, вважають, що гра може серйозно похитнути позиції Cities: Skylines і навіть стати новим стандартом жанру.

Наразі реліз City Masterplan запланований для ПК у сервісі Steam, але точна дата виходу ще не оголошена.