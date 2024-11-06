Epic змушена зупинити турнір з Fortnite, оскільки один і той самий баг псує 5 карт поспіль

Неприємна помилка закралася в одну з нових карт Fortnite, зіпсувавши п'ять матчів під час турніру Reload. Судячи з усього, вона переслідувала одного й того ж гравця, оскільки інших повідомлень в мережі немає. Врешті Epic Games вирішила скасувати решту турніру, оскільки не змогла швидко знайти рішення для цього багу.

Що сталося

Нова карта Oasis, яку було додано минулого тижня на початку Chapter 2 Remix, вийшла з ладу, коли "схрестилася" з як мінімум однією іншою мапою. Буквально з перших секунд стає зрозуміло, що щось не так, адже гравці повинні були грати на пустельних просторах, а не зелених галявинах із численними деревами, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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У соцмережі X можна знайти шматок стріму, в якому автор ділиться моментом, коли все пішло шкереберть. Він каже: "Подивіться на мапу, вона до біса забагована".

Тож як можна зрозуміти з відео, гра стала хаотичною мішаниною, де Oasis змішалась з основним островом Королівської битви. Назви локацій на карті меню накладаються одна на одну, а такі локації, як Lizard Links, Salty Springs та The Doggpound намагаються існувати одночасно.

Гравець Takii одразу ж зупинив гру, але це йому не допомогло: "Вірите чи ні, але це сталося в наступних чотирьох іграх", – пояснює він.

Зрештою, через кілька годин офіційний акаунт Fortnite Status підтвердив, що решту кубка Reload Performance Evaluation Cup було скасовано через баг.

Ми скасували решту Reload Performance Evaluation Cup через проблему, яка призвела до присутності декількох карт у матчі,

– написано в повідомленні.

Але насправді причин для хвилювання в цьому випадку небагато. Сам Reload Performance Evaluation Cup – це не повноцінний кіберспорт з командами й призами. Це подія, під час якої розробники тестують їхню турнірну систему та продуктивність "на найвищому рівні змагань". Хоча це також змагання між різними людьми, Epic у цей час збирає дані про продуктивність, виявляє баги, а потім виправляє їх, щоб під час серйозних турнірів вони не зіпсували справжню гру, на кону якої стоять реальні гроші.