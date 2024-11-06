Что случилось

Новая карта Oasis, которая была добавлена на прошлой неделе в начале Chapter 2 Remix, вышла из строя, когда "скрестилась" с как минимум одной другой картой. Буквально с первых секунд становится понятно, что что-то не так, ведь игроки должны были играть на пустынных просторах, а не зеленых полянах с многочисленными деревьями, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Разработчики Counter-Strike 2 тизерят возвращение легендарной карты

В соцсети X можно найти кусок стрима, в котором автор делится моментом, когда все пошло наперекосяк. Он говорит: "Посмотрите на карту, она чертовски забагована".

Поэтому как можно понять из видео, игра стала хаотичной мешаниной, где Oasis смешалась с основным островом Королевской битвы. Названия локаций на карте меню накладываются друг на друга, а такие локации, как Lizard Links, Salty Springs и The Doggpound пытаются существовать одновременно.

Игрок Takii сразу же остановил игру, но это ему не помогло: "Верите или нет, но это произошло в следующих четырех играх", – объясняет он.

В конце концов, через несколько часов официальный аккаунт Fortnite Status подтвердил, что остальные кубки Reload Performance Evaluation Cup были отменены из-за бага.

Мы отменили оставшуюся часть Reload Performance Evaluation Cup из-за проблемы, которая привела к присутствию нескольких карт в матче,

– написано в сообщении.

Но на самом деле причин для волнения в этом случае немного. Сам Reload Performance Evaluation Cup – это не полноценный киберспорт с командами и призами. Это событие, во время которого разработчики тестируют их турнирную систему и производительность "на самом высоком уровне соревнований". Хотя это также соревнования между разными людьми, Epic в это время собирает данные о производительности, обнаруживает баги, а затем исправляет их, чтобы во время серьезных турниров они не испортили настоящую игру, на кону которой стоят реальные деньги.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!