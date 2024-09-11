BLAST R6 Major: усе, що вам потрібно знати про майбутній турнір з Rainbow Six у Монреалі

Вже зовсім скоро почнеться офіційний BLAST R6 Major, на якому змагатимуться деякі з кращих гравців Rainbow Six з усього світу. Ось офіційний путівник по турніру, включаючи те, як дивитися, команди турніру, призовий фонд та інше.

Головні деталі турніру

BLAST R6 Major обіцяє стати одним із найяскравіших в історії. У ньому візьмуть участь буквально найкращі команди, які коли-небудь торкалися Rainbow Six, тож фанатам не варто очікувати нічого іншого, крім запеклого протистояння за призові.

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Подія відбудеться в Монреалі, в залі Verdun Auditorium, й буде транслюватися в прямому ефірі на офіційному каналі Rainbow Six Siege у Twitch, де глядачі зможуть бути присутніми безкоштовно, не виходячи з власних домівок.

Дати проведення – з 7 по 17 листопада 2024 року

Турнір має пристойний призовий фонд у 750 000 доларів, за який будуть боротися гравці.

Ось офіційний розподіл:

1 місце: 350 000 доларів .

. 2 місце: 260 000 доларів.

3 і 4 місця: 200 000 доларів.

5-8 місця: 170 000 доларів.

9-11 місця: 105 000 доларів.

12-14 місця: 65 000 доларів.

15-16 місця: 55 000 доларів.

17-20 місця: 45 000 доларів.

Структура і формат турніру. Весь турнір BLAST R6 Major Montreal 2024 буде проходити в три етапи. Кожна фаза буде складатися з різних етапів і форматів, а фінальна фаза матиме Гранд-фінал.

Розклад:

Етап 1: 7-8 листопада 2024 року.

Етап 2: 10-13 листопада 2024 року.

Етап 3: 15-17 листопада 2024 року (чвертьфінали та півфінали, гранд-фінал).

Команди-учасниці турніру

Загалом очікується 20 команд. Але списки поки що не надають, обмежуючись лише обіцянками, що це будуть кращі з кращих.

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