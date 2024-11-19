Авторка шалено популярних модів для Skyrim покинула справу через невігластво фанатів гри

Авторка популярних модифікацій для легендарної The Elder Scrolls V: Skyrim вирішила покінчити з цим хобі, а причиною назвала жахливу поведінку спільноти фанатів гри.

Модифікації – це те, що дозволило Skyrim стати практично вічною грою, але спільнота шанувальників гри, схоже, не цінує зусиль ентузіастів, які їх створюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Фанати Skyrim змусили дівчину кинути хобі

Ентузіастка під ніком Kukielle спеціалізувалася на створенні модів, які додавали в гру Bethesda нових компаньйонів.

З 2022 року вона розробила чимало подібних модифікацій, а найпопулярніше та найстарше з-поміж її творінь – "Daegon and Kaeserius" за цей час завантажили майже 270 000 разів. Загалом моди від дівчини зібрали понад 450 тисяч завантажень на порталі NexusMods, що є дивовижним показником.

10 листопада у відповідь на запит одного користувача про виправлення для модифікації "Little Witch Taeka Elixi", Kukielle повідомила, що витратила роки на вдосконалення своїх праць на основі відгуків користувачів, навіть якщо це суперечило її власному баченню.

Я зав'язала, – заявила геймерка, уточнивши, що не планує оновлювати наявні чи братися за нові проєкти.

Невдовзі потому, розмові з порталом GamesRadar+ модерка пролила світло на причини такого рішення.

Kukielle розповіла, що зазнавала "щоденних переслідувань лише за те, що вона дівчина".

За словами геймерки, її технічні досягнення залишилися поза увагою спільноти навіть після того, як вона витратила "тисячі годин" на створення просунутих та багато в чому унікальних модифікацій, а все через сексизм, що панує в спільноті шанувальників Skyrim.

Шкода, що в сучасному світі існує місце для подібних випадків, але тепер фанати TES V залишаться без справді якісних доповнень до улюбленої гри.