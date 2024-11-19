Модификации – это то, что позволило Skyrim стать практически вечной игрой, но сообщество поклонников игры, похоже, не ценит усилий энтузиастов, которые их создают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Фанаты Skyrim заставили девушку бросить хобби

Энтузиастка под ником Kukielle специализировалась на создании модов, которые добавляли в игру Bethesda новых компаньонов.

С 2022 года она разработала немало подобных модификаций, а самое популярное и старейшее из ее творений – "Daegon and Kaeserius" за это время загрузили почти 270 000 раз. В общем моды от девушки собрали более 450 тысяч загрузок на портале NexusMods, что является удивительным показателем.

10 ноября в ответ на запрос одного пользователя об исправлении для модификации "Little Witch Taeka Elixi", Kukielle сообщила, что потратила годы на совершенствование своих работ на основе отзывов пользователей, даже если это противоречило ее собственному видению.

Я завязала, – заявила геймерка, уточнив, что не планирует обновлять имеющиеся или браться за новые проекты.

Вскоре после, разговоре с порталом GamesRadar+ модерка пролила свет на причины такого решения.

Kukielle рассказала, что испытывала "ежедневные преследования только за то, что она девушка".

По словам геймерки, ее технические достижения остались вне поля зрения сообщества даже после того, как она потратила "тысячи часов" на создание продвинутых и во многом уникальных модификаций, а все из-за сексизма, царящего в сообществе поклонников Skyrim.

Жаль, что в современном мире существует место для подобных случаев, но теперь фанаты TES V останутся без действительно качественных дополнений к любимой игре.