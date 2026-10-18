Легендарна Vice City мала стати провалом через поганий сценарій, але одна людина змінила усе

Культова Grand Theft Auto: Vice City могла запам'ятатися гравцям зовсім іншою, якби не співпраця з голлівудською зіркою. Деталі розповів співзасновник Rockstar Games Ден Гаузер.

Розробники культової серії кримінальних бойовиків створили один із найвідоміших проєктів у історії ігрової індустрії, але дехто з головних творців проєкту переконаний, що успіх гри це передусім велика заслуга відомого актора, повідомляє IGN.

Несподіване зізнання творця GTA Vice City

Багаторічний сценарист Rockstar та автор сюжету Vice City Ден Гаузер критично оцінює свою роботу над історією Томмі Версетті. Під час розмови з журналістами видання IGN легендарний розробник не лише зізнався яку гру вважає персональним провалом, а й щиро розповів про те, що на його думку врятувало геймерів від "посереднього" сценарію гри.

Головну роль Томмі Версетті довірили відомому акторову Рею Ліотті, який зіграв у фільмі "Славні хлопці". За словами сценариста, саме харизма та майстерність актора перетворили поганенькі діалоги на справжній шедевр.

Мій текст був жахливим, а він зробив так, щоб це звучало чудово,

– прокоментував співзасновник Rockstar Ден Гаузер.

Співпраця з зіркою кіно стала справжнім прецедентом у тогочасній індустрії, адже залучення голлівудських акторів першої величини до озвучення відеоігор було великою рідкістю.

Втім представники студії зателефонували агенту актора та запропонували йому солідний гонорар за чотири дні роботи в студії звукозапису. Неочікувано той погодився, а увесь процес озвучення зайняв лише кілька днів у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. При цьому Ліотта працював тільки над голосом персонажа та не брав участі у зйомках анімацій за допомоги технології захоплення руху,

Як пригадує Гаузер, перший день звукозапису пройшов важко, адже актор не проявляв особливого інтересу до ігрового проєкту. Проте вже наступного дня Рей Ліотта повністю занурився у процес і за п'ять годин безперервної праці записав усі основні репліки, зумівши додати персонажу глибини та переконливості, яких початково не було на папері.

Інтерв'ю з Деном Гаузером: дивіться відео

Успіх Vice City довів, що професійне озвучення здатне підняти сприйняття всієї гри на якісно новий рівень.

Гра не лише отримала високі оцінки критиків, а й надовго закріпила серію у світовій поп-культурі, а також подарувала Рею Ліотті армію вірних прихильників.