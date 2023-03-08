З огляду на всі чудові речі, які зробив Люк Скайвокер у фільмах "Зоряні війни" та поза ними, це може здатися простим запитанням. Та все не так однозначно.

Читайте також PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

Люк проти Енакіна Скайвокера

Можна просто запитати будь-яких 5 шанувальників "Зоряних воєн", хто б переміг у сутичці між батьком і сином, і вони дадуть 5 різних відповідей. При тому, що можливих результатів лише два.

Джон Фавро, схоже, ставить себе на одну сторону, і в нього є вагомі причини. Творець "Мандалорця" надає перевагу Енакіну Скайвокеру – він же Дарт Вейдер.

Я маю на увазі кого – найпершого Енакіна? Адже це так багато різних фаз. Енакін зіштовхнувся з набагато більшою кількістю проблем, він був у розквіті сил у більш динамічний період "Зоряних воєн",

– пояснив Джон Фавро.

Хто сильніший – Люк чи Енакін Скайвокер: дивіться відео

Це має сенс. Люк може бути більш близьким персонажем, оскільки він надихнув багатьох людей різних поглядів. Але коли мова про чисту силу та вміння нею володіти? Важко заперечити, що Енакін продемонстрував найвищу майстерність, з якою Люку довелося боротися.