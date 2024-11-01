Фінансовий директор Ubisoft пояснив причини переносу Assassin's Creed Shadows на 2025 рік

Не так давно ми дізналися, що Assassin's Creed Shadows не вийде в той день, на який її спочатку анонсували. Проєкт перенесли з листопада 2024 року на 14 лютого 2025-го. Хоча деякі пояснення студія нам уже давала, тепер головний корпоративний фінансовий директор Фредерік Дюге розповів нові деталі й повідомив, чи є імовірність нових переносів.

Чому перенесли гру

Фредерік Дюге підтвердив, що гра вже повністю завершена. Затримка була зроблена для того, щоб остаточно її відшліфувати, а не для будь-чого іншого. Проте певним чином на це рішення вплинув інший проєкт студії Ubisoft, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт, опублікований на офіційному сайті.

Дивіться також Cyberpunk 2077 вийде на комп'ютерах Mac: коли чекати

Мова йде про Star Wars Outlaws, яка вийшла 30 серпня 2024 року.

Після того, що ми побачили з Star Wars Outlaws, ми повинні бути впевнені, що в перший же день у нас буде бездоганний ігровий досвід. Звичайно, завжди є деякі помилки, але ми зосереджувалися і продовжуємо зосереджуватися на тому, щоб переконатися, що перший день гри буде добре оптимізовано,

– каже директор.

Нагадаємо, реліз Star Wars Outlaws супроводжувався численними багами, на які користувачі масово скаржилися в мережі. Хтось втрачав збережений прогрес, хтось помічав недоліки графіки, відсутність тіней, порожній світ та інші проблеми. Найгірше, що перші патчі також приносили свої нові баги. Це призвело до того, що Outlaws не змогла досягти мільйона проданих копій у ті терміни, на які розраховувала Ubisoft.

Тож щоб уникнути такого провалу з новою грою у всесвіті Assassin’s Creed, компанія хоче переконатися, що Shadows буде "бездоганною в перший же день". Саме з цією метою було прийнято таке рішення, каже Дюге.

Він також повідомив, що компанія впевнена у лютневому релізі з "чудовим досвідом" і "чудовою якістю". Нових переносів більше не планують.