Baldur's Gate 3 стала справжнім хітом та є найочевиднішим претендентом на звання Найкращої гри 2023 року, однак розробники не почивають на лаврах, а продовжують працювати над своїм дітищем.

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Larian Studios вносять серйозні зміни в механіку романів з персонажами після того, як виявилося, що в грі закралася кумедна помилка.

Усі 10 супутників головного героя у Baldur's Gate 3 мають рівень відношення до гравця, який зображується на екрані з їх характеристиками. Ті чи інші вчинки можуть як підіймати цей показник, так і робити його меншим.

Своєю чергою він прямо впливає на можливість закрутити романтичні стосунки з персонажами.

Незабаром після випуску гри на ПК на початку серпня, геймери виявили, що переважна більшість союзників дуже раді оголосити про свої почуття до гравця після лічених годин гри, що викликало цілу хвилю мемів про "надто хтивих" компаньйонів.

Трейлер Baldur's Gate 3: дивитися відео

Нарешті генеральний директор Larian Studios Свен Вінке підтвердив, що розробники задумували це зовсім не так.

Розмовляючи з журналістами TheGamer на Pax West 2023, Вінке пояснив, що прагнення компаньйонів фліртувати з головним героєм якомога раніше було лише результатом помилки.

За його словами, кожен персонаж має прихований поріг схвалення, призначений для старту роману з головним героєм, але всі ці показники були встановлені надто низькими у релізній версії.

Розробники уже займаються виправленням цієї ситуації, що, до речі, розділило геймерів на два табори.