Activision зізналася у використанні штучного інтелекту в CoD

Після суспільного тиску компанія Activision була змушена зізнатися, що розробники Call of Duty таки використовують в роботі генеративний штучний інтелект.

Геймери давно звинувачували творців CoD у використанні штучного інтелекту, вказуючи на велику кількість підозрілого "контенту" – скінів для зброї, медальйонів та інших предметів, що виглядають надто неприродно, інформує 24 Канал.

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Зізналися, але припиняти не планують

Останньою краплею для геймерів став банер із зомбі Сантою, який чомусь мав 6 пальців.

Сумнозвісний банер / Фото Activision

Після шквалу негативу в соцмережах, Activision все ж зізналися щодо використання генеративного штучного інтелекту.

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Повідомлення з'явилося як коротка приписка на сторінці Call of Duty: Black Ops 6 у Steam.

Наша команда використовує генеративні інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти розробити деякі внутрішньоігрові ресурси,

– йдеться в ній.

Формулювання викликало негативну реакцію з боку спільноти фанатів гри, оскільки воно є нечітким та не дає зрозуміти для чого саме використовується подібний інструмент.

Деякі гравці Call of Duty навіть закликали бойкотувати гру або бодай покупку нових скінів чи інших косметичних предметів, аби не платити за роботу ШІ.

Зрештою, використання "ген-ШІ" справді потребує врегулювання у всіх сферах життя, включно з розробкою відеоігор.