Розробники Diablo 4 підтвердили роботу над 2 важливими нововведенням, про які просили гравці

Творці Diablo 4 підтвердили, що два дуже жадані геймерами вдосконалення уже перебувають в стадії активної розробки, однак ще не відомо коли їх буде додано в гру. Подробиці – у матеріалі.

Diablo 4 стала справжнім хітом, однак її дуже важко назвати проєктом без недоліків.

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На щастя, це гра-сервіс, яка постійно підтримуватиметься розробниками, а значить є шанс, що з часом усі негативні аспекти будуть виправлені та вдосконалені.

На користь цієї думки свідчить остання інформація від Blizzard, працівники якої оголосили, що вже розпочали роботу над двома нововведеннями, про які їх дуже просили геймери.

Спершу, генеральний менеджер Diablo 4 Род Фергюссон підтвердив, що команда розробників працює над фільтром для "луту".

Зробив він це у відповідь на запитання користувача соцмережі X (колишній твітер) коли той запитав чи "є шанс" на те, що Diablo 4 отримає фільтр здобичі, оскільки він втомився обирати предмети помилково.

Фергюссон відповів, що "лутфільтр" знаходиться в списку справ розробників, але не надав жодних подробиць щодо того, коли очікувати його появу в грі.

Потому менеджер спільноти Адам "PezRadar" Флетчер повідомив, що також стартувала робота над переробкою системи опору стихійній шкоді і її оновлена версія з'явиться у другому сезоні Diablo 4.

Отож, у випадку з Diablo 4, критика – це рушій прогресу, адже гравці не соромляться висловлювати своє розчарування грою, а розробники, зі свого боку, якнайкраще реагують на проблеми та запити геймерів.