Пляжі, стрип-клуби та рейди з копами – творці GTA 6 робили усе заради максимального реалізму гри

Створення відеоігор вимагає не лише знань програмування. Аби створити правильну атмосферу Вайс-Сіті у GTA 6, фахівцям з Rockstar доводилося роками відвідувати стрип-клуби та пляжі Флориди.

Аби максимально точно передати атмосферу штату Леоніда та міста Вайс-Сіті, команда шотландської студії Rockstar North вирушала у вельми цікаві "дослідницькі експедиції", інформує gamesradar+.

Польові дослідження під пекучим сонцем Флориди

Протягом кількох років автори майбутнього блокбастера регулярно відвідували Флориду (штатя, який є натхненням Леоніди), щоб особисто відчути місцевий колорит.

Вони відпочивали на пляжах, досліджували заповідник Еверґлейдс, їздили на архіпелаг Флорида-Кіс і проводили вечори в нічних та стриптиз-клубах. Крім того, шотландські розробники влаштовували нічні патрулювання разом із колишніми офіцерами поліції, аби зрозуміти "темний" бік життя регіону.

Про все це розповів для Game Informer старший віцепрезидент Rockstar із наративу Руперт Гамфріс.

У нас немає можливості провести вас абсолютно усюди, але ми прагнемо, щоб гравці змогли дослідити та відчути більшість локацій, культур і місцевої атмосфери. Ця гра та її історії розкриваються на повну саме в середовищі, де багаті та бідні живуть поряд, а злочинність і корупція стають ниткою, яка пов'язує усіх між собою,

– додав фахівець.

Завдяки експедиціям розробники Rockstar прагнуть досягти нового рівня реалізму у відеоіграх, адже у них вони зібрали величезний масив візуальних і соціальних деталей.

Саме ці спостереження дозволять відтворити у грі живий мегаполіс із достовірною поведінкою жителів, автентичною нічною культурою та насиченим вуличним життям.

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Подібна увага до найменших дрібниць уже стала фірмовим знаком якості від Rockstar, яка прагне зробити Вайс-Сіті та штат Леоніда найбільш опрацьованим відкритим світом в історії індустрії.

Гравці зможуть оцінити результати цієї масштабної роботи вже після виходу гри 19 листопада 2026 року, коли особисто зануряться в кримінальний світ нового покоління.