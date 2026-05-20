Творці Kingdom Come оголосили свої наступні проєкти, і це саме те, чого всі чекали

Чеська студія Warhorse Studios офіційно підтвердила чутки, які протягом останніх місяців змушували серця геймерів битися частіше. Розробники готують одразу два грандіозні проєкти.

Які ігри ми побачимо від Warhorse Studios у майбутньому?

Офіційне підтвердження планів студії з'явилося 20 травня 2026 року в соціальній мережі X. Команда вирішила припинити потік припущень та прямо заявила про свої наступні кроки, пише IGN.

Ви могли чути чутки, настав час розкрити те, над чи ми працюємо,

– почали свій анонс представники Warhorse Studios в офіційному акаунті.

Перша гра

Повідомлення містило інформацію про розробку "нової пригоди" у світі Kingdom Come. Ми звернули увагу: компанія не сказала прямо, що це буде Deliverance 3, тому наразі варто сприймати це не як офіційне продовження попередніх двох ігор, а як імовірність того, що новим проєктом може виявитися спін-оф про іншого персонажа або взагалі якесь доповнення до Deliverance 2.



Творці Kingdom Come готують масштабні сюрпризи / Зображення Warhorse Studios

Анонс викликав справжній фурор у мережі: лише за першу годину пост зібрав понад 11 000 лайків та 2 000 поширень. Така реакція не є дивною, адже попередня гра студії, Kingdom Come: Deliverance 2, що вийшла 4 лютого 2025 року, стала справжнім хітом:

Блискуча RPG, яка безкомпромісно залишається собою,

– описав другу частину Джордан Міддлер, оглядач видання VGC, поставивши грі 5 балів з 5.

Критики з IGN також залишилися у захваті, оцінивши проєкт у 9 балів з 10.

Друга гра

Найбільшою несподіванкою став вихід студії на територію високого фентезі, адже нам також повідомили про розробку рольової гри з відкритим світом у Середзем'ї. RPG за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна описується як проєкт з відкритим світом у Середзем'ї.

Хоча розробники використовують хештег #lotr, сама назва "Володар перснів" у тексті анонсу прямо не згадується, що може вказувати на події в іншій епосі цього всесвіту, тобто не буквально за самими книгами.

На думку експертів, це може бути перша "справжня" RPG у цьому світі, оскільки попередні ігри, як-от серія Shadow of Mordor від Monolith Productions, не були рольовими іграми у повному розумінні, а The Lord of the Rings Online є нішевим MMO-проєктом.

Цікаво, що цей анонс відбувся лише за тиждень після того, як Amazon скасувала свою власну багатокористувацьку гру за цим же всесвітом.

Деталей ще немає

Поки що розробники не розкривають технічних деталей, платформ чи дати релізу. Враховуючи, що між першою та другою частинами Kingdom Come минуло сім років, фанати готуються до тривалого очікування.

Ми будемо раді розповісти вам більше, коли прийде час,

– таку лаконічну відповідь дає студія на всі запитання про терміни.

Проте індустрія вже завмерла в очікуванні, адже передача "коронного діаманта" Embracer – ліцензії на Середзем'я – у руки студії, що довела свій талант у створенні глибоких рольових ігор, виглядає надзвичайно перспективним кроком.

Варто також зауважити, що ці новини збіглися з масштабною реструктуризацією материнської компанії Embracer Group. Рівно через рік після ребрендингу частину активів було виділено в окрему компанію під назвою Fellowship Entertainment. До складу цього нового гравця на ринку увійшли такі студії, як Warhorse Studios, 4A Games, Crystal Dynamics, Eidos-Montréal та інші. Fellowship Entertainment володітиме потужним портфелем франшиз, серед яких Tomb Raider, Metro, Deus Ex, Dead Island та, власне, права на Середзем'я.

Упродовж останніх років навколо серії Kingdom Come: Deliverance постійно з'являлися чутки про ремастери, нові частини та розширення франшизи. Причиною стали великі продажі другої гри та стрімке зростання популярності студії Warhorse Studios. Однак самі розробники неодноразово заявляли, що не планують повертатися до цього світу. Принаймні не найближчим часом.

Представники студії прямо говорили, що зараз не розглядають ані ремастер, ані перевидання оригінальної гри, а також не планують найближчим часом продовжень. Водночас, за їхніми словами, це не означає повну відмову від самого бренду Kingdom Come. Компанія, як ми помітили, була дуже розпливчастою в своїх заявах, але фактично говорила про те, що ніяких ігор в цьому світі в найближчі роки не буде, оскільки вона займеться іншими проєктами.

Додатково ситуацію підігріло те, що співзасновник студії Даніель Вавра фактично відійшов від ролі креативного директора нової гри й зайнявся екранізацією франшизи, як пише Gameforceasia.

Що відомо про закриту гру від Amazon?

На цьому тлі цікаво виглядає історія іншої гри по "Володарю перснів", яку багато років намагалася створити Amazon Games. Йдеться про масштабну MMO у світі Середзем'я. Це був уже другий великий провал Amazon у спробах створити онлайн-гру за творами Толкіна.

Першу версію MMO анонсували ще у 2019 році. Тоді Amazon працювала разом із китайською компанією Leyou. Гра мала стати великою AAA-MMO з відкритим світом, новими регіонами Середзем'я та подіями, які відбуваються задовго до "Братства персня". Але після того, як Leyou купила Tencent, між компаніями виникли юридичні та контрактні проблеми. У результаті розробку скасували у 2021 році, нагадує GameSpot.

Після цього Amazon спробувала перезапустити проєкт уже разом із Embracer Group. Компанія активно розширювала команду й навіть перевела частину працівників із MMO New World на нову гру по "Володарю перснів". Однак у 2025 році в Amazon Games почалися великі скорочення, а сама компанія вирішила поступово згортати частину MMO-напрямку. За даними журналістів та колишніх працівників, проєкт роками фактично існував лише "на папері", а над ним працювали лише кілька людей. У травні 2026 року Amazon офіційно підтвердила скасування гри.

Попри це Amazon заявляє, що не відмовляється від ігор у світі Толкіна й продовжує співпрацювати з Middle-earth Enterprises над іншими проєктами.

Успіх Kingdom Come: як спільнота прийняла обидва проєкти

Нагадаємо, серія Kingdom Come перетворилася на одну з головних RPG-франшиз Європи. Перша Kingdom Come: Deliverance вийшла у 2018 році й швидко здобула популярність завдяки історичному реалізму, відсутності магії та детальному відтворенню середньовічної Богемії. Гра стала культовою серед фанатів хардкорних RPG, хоча на старті її сильно критикували через баги та технічні проблеми.

З часом Warhorse змогла виправити репутацію гри оновленнями та доповненнями. Саме успіх першої частини дозволив студії значно розширитися та створити продовження значно вищого рівня.

Kingdom Come: Deliverance II стала ще більшим успіхом. Гра продалася тиражем понад 1 мільйон копій за першу добу після релізу, а вже у 2026 році продажі перевищили 5 мільйонів копій. Проєкт отримав нагороди, високі оцінки критиків і навіть звання "Гра року" від PC Gamer, пише VGChartz.