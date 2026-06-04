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Games У що пограти Steam дарує відеогру від творців Life is Strange
4 червня, 15:01
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Steam дарує відеогру від творців Life is Strange

Максим Задворський
Слухати новину 00:49 хв

Користувачі Steam можуть отримати у свою бібліотеку наративну відеогру з напрочуд гарними відгуками, яка може сподобатися фанатам жанру візуальних новел та серії Life is Strange.

На честь Місяця Прайду, в цифровому магазині відеоігор Steam відбувається роздача проєкту від іменитої студії, інформує 24 Канал.

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Яку відеогру можна безплатно забрати у Steam?

Розробники з DONTNOD Entertainment, вже традиційно для цієї пори року, зробили безплатною гру Tell Me Why.

Усе це аби підтримати Місяць Прайду, адже цей проєкт творців Life is Strange є першою грою, яка має серед протагоністів трансгендерну особу.

Отож, Tell Me Why – епізодична пригодницька гра з акцентом на сюжет, максимально подібна за стилем до вже згаданої Life is Strange. 

Проєкт підіймає складні теми, розповідаючи історію близнюків Тайлера та Елісон Ронан, які завдяки своєму надприродному зв'язку поринуть у дитячі спогади аби спробувати налагодити стосунки.

На це прямо впливатимуть ваші рішення під час гри, тож варто бути обачними.

Трейлер гри: дивіться відео

Відгуки на відеогру в Steam знаходять на відмітці у "дуже схвальні", де 82% рецензій з-понад 15 тисяч оглядів є позитивними.

Гравці радять цю історію всім, кого зачіпає подібна тематика чи тим, кому просто подобаються інші проєкти студії.

Проходження Tell Me Why, поділеної на 3 епізоди, займе у вас орієнтовно 11 годин, інформує howlongtobeat.

Стандартна ціна гри становить 279 гривень, але вона буде безплатною увесь Місяць Прайду, тобто аж до 1 липня 2026 року.

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24 Канал
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