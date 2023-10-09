Творці однієї з найгірших ігор 2023 року використали ШІ для написання вибачень перед геймерами

Розробники одного з найбільш провальних проєктів 2023 року втрапили в ще одну неприємну ситуацію, після того, як з'ясувалося що вони, ймовірно, використали ШІ для написання свого поста з вибаченням перед геймерами.

2023 рік був багатим на хороші та навіть, не побоїмось цього слова, шедевральні релізи, однак було у ньому й декілька розчарувань.

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Одним з найбільших провалів стала гра по всесвіту легендарної саги Володар Перснів, що розповідає геймерам про важке життя Голума – Lord of the Rings: Gollum.

Проєкт від самого релізу потонув у нещадній критиці, адже у грі буквально не було нічого за що її можна було б похвалити.

Жахливий сюжет, керування, геймдизайн та купа технічних проблем впевнено подарували проєкту від Daedalic титул однієї з найгірших ігор року, а розробників змусили просити вибачення за свою роботу невдовзі після релізу.

Добірка багів з гри: дивитися відео

Однак, нещодавно з'явилася інформація, яка вказує на те, що ці вибачення навряд чи можна назвати щирими та і вирішили опублікувати їх видавці гри з компанії Nacon.

На правах анонімності, колишні співробітники Daedalic Entertainment дали інтерв'ю німецькому виданню GameTwo.

У ході нього з'ясувалося, що розробники не дуже ладнали з видавцями, а на гру було виділено недостатньо коштів відносно амбіційності задуму (бюджет склав 13 мільйонів євро).

Окрім того, сумнозвісне вибачення, яке було опубліковано на офіційній сторінці гри у соцмережі X (тоді ще твітері) було створено за допомогою ШІ ChatGPT.

Те саме вибачення / Фото з X

За словами анонімів, розробники не мали гадки про нього аж до моменту публікації на якій знову ж таки наполягли видавці з Nacon.

Такий рівень байдужості до власних клієнтів шокував геймерів та порядно зіпсував репутацію видавцям.