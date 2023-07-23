Творці представили геймплейний трейлер гри Transformers: EarthSpark – Expedition

Під час фестивалю Comic-Con, що проходить у Сан-Дієго, видавництво Outright Games і розробники з Tessera Studios представили геймплейний ролик екшену Transformers: EarthSpark – Expedition.

Головним героєм гри стане один із найбільш упізнаваних трансформерів – Бамблбі (Bumblebee). Саме його пригоди й можна було побачити в трейлерів.

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Трейлер гри Transformers: EarthSpark – Expedition

Більша частина ролика присвячена тому, як головний герой, перетворившись на гоночний автомобіль, їздить різними локаціями. Щоправда, варто відзначити, що вони слабо деталізовані.

Наприкінці відео показано невелику перестрілку проти ворогів.

Трейлер гри Transformers: EarthSpark – Expedition: дивіться відео

Вочевидь, творці не претендують на якісь престижні нагороди. Та кілька вечорів гра Transformers: EarthSpark – Expedition все ж скрасить, особливо фанатам Трансформерів. Її реліз запланований вже на 13 жовтня 2023 року.