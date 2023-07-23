Главным героем игры станет один из самых узнаваемых трансформеров – Бамблби (Bumblebee). Именно его приключения можно было увидеть в трейлере.

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Трейлер игры Transformers: EarthSpark – Expedition

Большая часть ролика посвящена тому, как главный герой, превратившись в гоночный автомобиль, ездит разными локациями. Правда, следует отметить, что они слабо детализированы.

В конце видео показана небольшая перестрелка против врагов.

Трейлер игры Transformers: EarthSpark – Expedition: смотрите видео

Очевидно, создатели не претендуют на престижные награды. Но несколько вечеров игра Transformers: EarthSpark – Expedition все же скрасит, особенно фанатам Трансформеров. Ее релиз намечен уже на 13 октября 2023 года.