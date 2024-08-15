Демонстрація містить проходження двох квестів, "Пальці гори" та "Смертельне поле", обидва з яких починаються в місті Чоррол, інформує Games 24.

Не пропустіть Baldur's Gate 3 стала другою грою в історії, яка удостоїлася престижної премії

Геймплей SKYBLIVION: дивіться відео

У "Пальцях гори" гравці вирушають у подорож навколо могутньої книги, підтримуючи Гільдію магів, а потім персонажа, на ім'я Ерана.

"Смертельне поле" передбачає допомогу фермерам у захисті своїх полів від нападів гоблінів, причому результати залежать від долі захисників ферми.

Фанати відгукнулися дуже позитивно. Коментарі переповнені схвальних виразів та захоплення.

До речі, TESRenewal оголосила, що реліз Skyblivion заплановано на 2025 рік. З наближенням дати релізу команда зосереджується на доопрацюванні та поліруванні локацій гри.

Дивіться також PlayStation припинить надавати українцям безкоштовний доступ до підписки

Skyblivion перебуває у розробці з 2012 року, а повноцінне виробництво розпочалося у 2016 році. Мод буде доступний безкоштовно, але для гри знадобляться легальні копії Oblivion (включно з усіма доповненнями) та Skyrim (звичайне або спеціальне видання).