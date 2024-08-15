Творці Skyblivion випустили 20-хвилинне відео, яке зачарувало фанатів

Команда модоробів TESRenewal випустила геймплейне відео Skyblivion, неофіційного ремейку The Elder Scrolls IV: Oblivion на рушії The Elder Scrolls V: Skyrim. У ролику показали 20 хвилин квестів та ігрового процесу, який підігрів інтерес фанатів, що вже і так цілу вічність чекають на реліз проєкту.

Демонстрація містить проходження двох квестів, "Пальці гори" та "Смертельне поле", обидва з яких починаються в місті Чоррол, інформує Games 24.

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Геймплей SKYBLIVION: дивіться відео

У "Пальцях гори" гравці вирушають у подорож навколо могутньої книги, підтримуючи Гільдію магів, а потім персонажа, на ім'я Ерана.

"Смертельне поле" передбачає допомогу фермерам у захисті своїх полів від нападів гоблінів, причому результати залежать від долі захисників ферми.

Фанати відгукнулися дуже позитивно. Коментарі переповнені схвальних виразів та захоплення.

TESRenewal оголосила, що. З наближенням дати релізу команда зосереджується на доопрацюванні та поліруванні локацій гри.

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Skyblivion перебуває у розробці з 2012 року, а повноцінне виробництво розпочалося у 2016 році. Мод буде доступний безкоштовно, але для гри знадобляться легальні копії Oblivion (включно з усіма доповненнями) та Skyrim (звичайне або спеціальне видання).