Розробники STALKER 2 висловили подяку ЗСУ у титрах гри

Легендарний S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступний для гравців по всьому світу. Разом із довгоочікуваним релізом, розробники з української студії GSC Game World додали в титри гри особливе послання – подяку українським воїнам, які захищають країну, завдяки чому цей проєкт став можливим.

Розробники присвятили гру всім, хто боронив і боронить Україну, та вшанували пам’ять тих, кого забрала війна, повідомляє 24 Канал.

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У титрах гри звучать проникливі слова подяки українським військовим:

Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов...



Присвята воїнам ЗСУ / Скриншот Play UA

Нагадаємо, що GSC Game World перед виходом S.T.A.L.K.E.R. 2 випустила фільм War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 про те, як команда робила гру під час війни в Україні, а також про працівників компанії, які доєдналися до лав ЗСУ.

Сюжет, геймплей і атмосфера гри

S.T.A.L.K.E.R. 2 переносить гравців у похмурі, але зачаровуючі локації Зони, де на них чекають моторошні підземні комплекси, інтенсивні перестрілки з бандитами, битви з мутантами та глибокі філософські роздуми про природу Зони. Гра доступна на ПК та Xbox Series X/S і входить до підписки Xbox Game Pass.

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Рекорди та оцінки

Одразу після релізу гра отримала високі оцінки у Steam, де гравці відзначили її атмосферу та сюжет. S.T.A.L.K.E.R. 2 також побив рекорд одночасної кількості гравців. Попри деякі технічні баги, продукт уже став культовим, і гравці з усього світу із захопленням досліджують Зону.