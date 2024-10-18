Розробник Star Citizen зіткнулася з проблемами на тлі фінансових труднощів і дедлайнів

Cloud Imperium Games (CIG), студія, що стоїть за амбітним космічним симулятором Star Citizen, після 12 років розробки зіткнулася з серйозними внутрішніми потрясіннями. За словами інсайдера Тома Гендерсона, який опитав більше десятка колишніх і нинішніх співробітників CIG, компанія балансує на межі краху через поганий фінансовий менеджмент і нездорову робочу атмосферу.

Джерела Гендерсона повідомляють, що CIG неправильно розпорядилася понад 700 мільйонами доларів, зібраними з внесків гравців на розробку Star Citizen. До кінця 2022 року студія вже витратила понад 630 мільйонів доларів, і з'явилися ознаки того, що кошти небезпечно закінчуються.

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Працівники зазначають, що підвищення зарплат заморозили, тоді як щедрі витрати продовжуються – наприклад, на дорогі офісні меблі в стилі Star Sitizen та декор кімнат на замовлення.

В офісі студії в Манчестері на дев'ятому поверсі значну частину простору займає величезна кав'ярня. Один із працівників саркастично зауважив: "Принаймні там бариста подають нам каву".

Проблеми розробки та нереалістичні дедлайни

Поточна розробка Star Citizen ускладнюється кількома факторами, головним з яких є використання Star Engine, сильно модифікованої версії CryEngine. Співробітники описують цей інструмент як "монстра Франкенштейна", з новими функціями, які часто додаються, модифікуються, а потім видаляються.

Перфекціоніст Кріс Робертс, генеральний директор CIG, також є джерелом розчарування. Він відомий тим, що займається мікроменеджментом, часто переглядаючи основні функції кілька разів, щоб зрештою скасувати або переробити їх. Його схильність встановлювати нереалістичні дедлайни – очікувати, що місячна робота буде виконана за кілька тижнів – лише посилює тиск.

Один колишній працівник нарікав: "Таке враження, що вони навіть не намагаються закінчити гру".

Постійна метушня призвела до того, що багато ветеранів-розробників залишили компанію, а на їхнє місце прийшли новачки, яким бракує необхідного керівництва та підготовки. Як наслідок, робоча культура в CIG була описана як "культова" і все більш токсична.

Пошук нового фінансування та плани на майбутнє

Зважаючи на зростаючі фінансові труднощі, CIG активно шукає додаткове фінансування для продовження роботи над Star Citizen. Студія розглядає три основні стратегії:

Якнайшвидший випуск Squadron 42, однокористувацької кампанії у всесвіті Star Citizen. Попри минулорічні запевнення, гра лише нещодавно досягла стадії, коли всі функції вже готові.

Пропонувати ігрові кораблі на продаж за ще вищими цінами, ніж раніше.

Розробляти середньовічну фентезійну гру, хоча жодних подробиць про цей проект не розкривають.

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CitizenCon та анонси нового контенту

Щорічний фестиваль CitizenCon запланований на 19-20 жовтня, і співробітники CIG цілодобово працюють над його підготовкою. Ця подія змусила команду перейти на подовжений шести-семиденний робочий тиждень. Під час заходу фанати можуть очікувати демонстрацію першого розділу Squadron 42, а також безліч нового контенту Star Citizen.