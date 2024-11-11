Розробників популярної гри у всесвіті Marvel підозрюють у відмиванні понад 139 мільйонів доларів

Студія NetEase Games втрапила в шалений скандал, оскільки працівників компанії затримали за підозрою у відмиванні величезної суми коштів – майже 140 мільйонів вічнозелених.

Авторів супергеройської карткової гри Marvel Rivals чекають важкі часи, адже одразу 9 працівників студії було затримано через звинувачення у відмиванні грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Розробникам загрожує серйозне покарання

Як повідомляє китайський новинний портал Leifeng, у студії NetEase серйозні проблеми.

За інформацією видання, внутрішнє розслідування компанії виявило нечуване – генеральний менеджер із маркетингу спільно з керівником видавничого підрозділу та 7 співробітниками нижчої ланки були запідозрені у відмиванні величезних коштів за допомоги ігор компанії.

Оцінюється, що таким чином ймовірні зловмисники відмили до 1 мільярда юанів, або ж близько 139,3 мільйона доларів.

Окрім того, горе-розробникам приписують шахрайство у звітності щодо популярності певних проєктів студії, яке вони здійснювали шляхом придбання трафіку в ботоферм.

Наразі підозрюваних було звільнено з лав компанії, а справою вже займається поліція, яка встигла затримати й опитати колишніх працівників NetEase.