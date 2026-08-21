У Steam набирає популярності інді-шутер Twisted Tower, що стало сюрпризом навіть для його творців, інформує 24 Канал.

Несподіваний тріумф

Розробник Томас Браш разом із невеликою командою створював свій шутер упродовж п'яти років, поєднуючи атмосферу моторошного парку розваг із класичним ігровим процесом олдскульних шутерів.

Twisted Tower пропонує гравцям зануритися в атмосферу покинутого курорту 1950-х років, який поєднує декорації ранньої BioShock, химерність Віллі Вонки та класичні жахи.

Головний герой вирушає у небезпечну подорож крізь п'ять великих поверхів вежі, серед яких є зловісний готель, водяний парк, казино з клоунами, карнавальний ліс та космічна станція. На шляху до порятунку свого кохання персонаж мусить протистояти божевільним казковим талісманам.

Для боротьби з ними розробники створили кумедний і водночас кривавий арсенал: від гумового пістолета та автомата Томпсона, що стріляє дротиками, до рушниці з газами чи бластера, який підриває голови.

Трейлер гри: дивіться відео

Цікаво, що коли розробники з Atmos Games випустили проєкт, вони мали надзвичайно низькі очікування щодо його успіху. Автор відверто зізнавався, що його головною метою було просто не випустити щось ганебне, однак геймери практично одразу вивели гру на головну сторінку магазину Steam, забезпечивши рейтинг "виключно схвальні" з 95% позитивних рецензій.

Я щиро очікував, що моя гра провалиться. Кілька місяців тому моєю метою було просто не випустити щось ганебне, а тепер я думаю, що вона, можливо, і справді хороша,

– додав розробник гри Томас Браш у соцмережі X.

Попри те, що творець позиціонував гру як інді-спадкоємицю легендарного хіта Кена Левіна, перші відгуки вказують на дещо інше.

Чимало геймерів зазначають, що новинка більше нагадує класичні динамічні шутери на кшталт Doom або Quake, ніж глибокий іммерсивний досвід. Користувачі хвалять неймовірну атмосферу, якісне професійне озвучення та приємну стрілянину.

Водночас гравці виявили певні недоліки: занадто лінійні рівні, просту поведінку штучного інтелекту ворогів та незручні елементи інтерфейсу, зокрема погано помітну смужку здоров'я.

Для повного проходження сюжетної лінії знадобиться приблизно 8-10 годин. Розробники також передбачили режим "Нова гра+" із альтернативними маршрутами, що значно підвищує реграбельність.

Попри деякі огріхи, Twisted Tower пропонує чудову суміш екшену та густого горору, яка ідеально підійде для затишних осінніх вечорів, що насуваються. До 1 вересня в Steam діє знижка на гру в 10% тож вона обійдеться у 332 гривні.