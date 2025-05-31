Стримінг в 2К та вертикальні трансляції: Twitch отримає велике оновлення

Під час івенту TwitchCon Europe стримінгова платформа Twitch анонсувала низку нововведень. Серед головних змін – підтримка вертикальних трансляцій і запуск відкритого бета-тестування функції високоякісного стримінгу.

Вертикальні трансляції орієнтовані на зручний перегляд контенту на смартфонах у портретному режимі, розповідає 24 Канал. У перспективі Twitch планує впровадити функцію трансляцій у двох форматах одночасно – горизонтальному та вертикальному, щоб стримерам не доводилося обирати між ними.

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Тестування нової функції стартує вже цього літа на обмеженій кількості каналів, а до кінця року її охоплення буде розширено.

Також Twitch оголосив про відкритий бета-запуск стримінгу в якості 2K (1440p). Ця функція стане доступною для всіх партнерів та афілійованих стримерів. Як зазначено на сторінці підтримки сервісу, перехід до якості 2K забезпечить суттєво вищу деталізацію, чіткість і продуктивність у порівнянні з 1080p, незалежно від того, чи ви граєте, створюєте контент або просто спілкуєтесь.

Ще одна новинка – можливість перемотування трансляцій. Вона дозволить глядачам повертатися до вже показаного фрагмента, якщо вони щось пропустили або хочуть передивитися певний момент. Реліз функції запланований на літо, але спочатку скористатися нею зможе лише обмежене коло користувачів.