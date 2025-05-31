Вертикальные трансляции ориентированы на удобный просмотр контента на смартфонах в портретном режиме, рассказывает 24 Канал. В перспективе Twitch планирует внедрить функцию трансляций в двух форматах одновременно – горизонтальном и вертикальном, чтобы стримерам не приходилось выбирать между ними.

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Тестирование новой функции стартует уже этим летом на ограниченном количестве каналов, а до конца года ее охват будет расширен.

Также Twitch объявил об открытом бета-запуске стриминга в качестве 2K (1440p). Эта функция станет доступной для всех партнеров и аффилированных стримеров. Как указано на странице поддержки сервиса, переход к качеству 2K обеспечит существенно более высокую детализацию, четкость и производительность по сравнению с 1080p, независимо от того, ли вы играете, создаете контент или просто общаетесь.

Еще одна новинка – возможность перемотки трансляций. Она позволит зрителям возвращаться к уже показанному фрагменту, если они что-то пропустили или хотят пересмотреть определенный момент. Релиз функции запланирован на лето, но сначала воспользоваться ею сможет лишь ограниченный круг пользователей.