ПК-геймеры могут бесплатно получить 3 интересные видеоигры, каждая из которых стоит прохождения, информирует 24 Канал.

Очередная раздача от EGS

В Epic Games Store в рамках еженедельной раздачи пользователей ждут две бесплатные игрушки.

Первой является культовый инди-проект Limbo. Пазл-платформер предлагает игроку напряженную атмосферу и уникальный визуальный стиль, рассказывая историю мальчика, который оказался в жутком лесу, где его преследует гигантский паук.

Трейлер игры – смотрите видео

Еще одной бесплатной видеоигрой в EGS является спиноф к известной серии Borderlands – шутер Tiny Tina's Wonderlands.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Интерактивное кино в Steam

В свою очередь на платформе от Valve, кроме игры с 99% положительных отзывов до 1 июля у геймеров будет возможность бесплатно получить проект от создателей первых частей Life is Strange.

Эпизодическая игра Tell Me Why от Dontnod Entertainment рассказывает историю близнецов с особыми способностями, которые пытаются разгадать тайну смерти своей матери.

Трейлер игры – смотрите ролик

Поэтому, не пропустите этих интересных предложений.