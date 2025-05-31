В день выхода суммарные отгрузки в розницу и цифровые продажи игры на всех платформах превысили 2 миллиона копий, рассказывает 24 Канал. В официальном аккаунте Elden Ring в соцсети X создатели поблагодарили игроков за поддержку: "Тьма опустилась на Теневые земли, и два миллиона ночных путешественников восстали против нее".

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События Nightreign разворачиваются параллельно с основной историей Elden Ring в альтернативной версии Замогильных – Замогильных Степях, которые когда-то процветали под защитой богов, но ныне погружены в ночь.

Игроки в роли ночных путешественников (соло или в команде до трех человек) должны пережить три игровых дня продолжительностью по 15 минут и победить Ночных Властелинов – могущественных противников, угрожающих региону. Кстати, модер уже выпустил режим для двух игроков в Elden Ring Nightreign, который уже доступен на Nexus Mods.

Несмотря на сильный старт продаж, рейтинг Nightreign в Steam составил 63% положительных отзывов, что является самым низким показателем среди всех игр FromSoftware на этой платформе. В то же время пиковый онлайн достиг более 313 тысяч пользователей, что стало вторым лучшим результатом в истории студии.

Игра вышла 30 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Уже на следующей неделе ожидается патч 1.02, который облегчит прохождение игры для соло-игроков.