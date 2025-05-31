У день виходу сумарні відвантаження у роздріб та цифрові продажі гри на всіх платформах перевищили 2 мільйони копій, розповідає 24 Канал. У офіційному акаунті Elden Ring у соцмережі X творці подякували гравцям за підтримку: "Темрява опустилася на Тіньові землі, і два мільйони нічних мандрівників повстали проти неї".

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Події Nightreign розгортаються паралельно з основною історією Elden Ring в альтернативній версії Замогілля – Замогильних Степах, які колись процвітали під захистом богів, але нині занурені в ніч.

Гравці в ролі нічних мандрівників (соло або в команді до трьох осіб) мають пережити три ігрові дні тривалістю по 15 хвилин і перемогти Нічних Володарів – могутніх супротивників, що загрожують регіону. До речі, модер вже випустив режим для двох гравців в Elden Ring Nightreign, який вже доступний на Nexus Mods.

Попри сильний старт продажів, рейтинг Nightreign у Steam склав 63% позитивних відгуків, що є найнижчим показником серед усіх ігор FromSoftware на цій платформі. Водночас піковий онлайн сягнув понад 313 тисяч користувачів, що стало другим найкращим результатом в історії студії.

Гра вийшла 30 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S. Вже наступного тижня очікується патч 1.02, який полегшить проходження гри для соло-гравців.