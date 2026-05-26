Twitch забанив стримерку, яка використовувала свої ноги для трансляції Dark Souls 3

Платформа Twitch здійснила чергове гучне блокування. Цього разу причиною став незвичайний підхід до трансляції культової гри Dark Souls 3, де стримерка використала власне тіло як частину ігрового інтерфейсу. Але правила платформи дуже жорсткі у таких випадках.

Причини блокування

Інцидент стався 25 травня 2026 року, коли відома стримерка Morgpie була заблокована на популярній платформі Twitch. Причиною такого радикального рішення модераторів стала витівка, яку авторка контенту назвала "Темні підошви" (Dark Soles), пише TheGamer.

Morgpie почала марафон із проходження гри Dark Souls 3, але замість використання звичного інтерфейсу, де відео з гри накладається на трансляцію з камери, дівчина вирішила застосувати вельми оригінальну, але суперечливу технологію – її власні стопи в якості своєрідних зерених екранів.

Як повідомляє джерело, Morgpie пофарбувала свої ноги в яскравий зелений колір, використавши їх як імпровізований хромакей. Потім за допомогою спеціального програмного забезпечення вона зробила ці ділянки тіла майже чорними, створивши своєрідний живий екран, на який потім проєктувався ігровий процес.

Такий підхід мав на меті додати трансляції унікальності та привабити нову аудиторію, проте алгоритми або модератори сервісу розцінили цей крок як порушення встановлених правил спільноти.

З Twitch жартувати не можна

Журналіст Сем Вудс підкреслив, що цей випадок доповнює довгий список найбільш дивних причин для бану в історії сервісу. Раніше Twitch уже вдавався до радикальних заходів у ситуаціях, які здавалися абсурдними. Наприклад, у 2023 році стримерка CodeMiko була тимчасово відсторонена від ефірів за використання електрошокового нашийника на собі під час трансляції.

В цілому, платформа Twitch давно має репутацію сервісу з дуже хаотичною та жорсткою модерацією. Формально правила там стандартні: заборона мови ненависті, сексуального контенту, небезпечної поведінки чи порушення авторських прав. Але проблема в тому, що Twitch роками критикують за непослідовність і дивні рішення. Одних стримерів карали миттєво, тоді як інші уникали банів за схожі речі. Навіть сам Twitch не раз визнавав "людські помилки" або випадкові блокування, пише Dexerto.

Одним із найвідоміших абсурдних кейсів став бан Dr DisRespect після стріму з туалету під час E3 2019. Формально він порушив правила приватності, але сам факт довічного вигнання через кілька хвилин у громадському туалеті став мемом інтернету.

Іншого стримера, Dellor, Twitch заблокував за те, що той розбив клавіатуру об голову – платформі це здалося "самоушкодженням".

Косплеєрку Quqco тимчасово забанили через костюм Chun-Li з Street Fighter, хоча схожі образи на платформі до цього роками не викликали претензій.

Навіть бот Nightbot колись отримав блокування через DMCA-скаргу, що виглядало настільки безглуздо, що стало окремим жартом серед стримерів.

Окрема проблема Twitch – масові помилкові бани та автоматизована модерація. У різні роки стримери скаржилися, що отримували блокування через масові репорти, політичні дискусії або навіть через слова без контексту. Деяких трансгендерних авторів банили під час стрімів про переслідування, бо система не розрізняла мову ненависті та її обговорення.

У 2022 році сотні партнерів і афіліатів Twitch потрапили під хвилю автоматичних банів за нібито "фрод", причому апеляції відхилялися автоматично. Дослідження модерації Twitch також показували, що AutoMod часто блокує нешкідливі повідомлення, але пропускає реальну ненависть і токсичність.

Через це Twitch сьогодні сприймають як платформу, де правила існують, але їхнє застосування часто виглядає випадковим або залежним від контексту та популярності конкретного стримера.

Що буде далі для Morgpie?

Хоча ситуація з Morgpie виглядає значно менш контроверсійною з етичної точки зору, вона чітко демонструє межу між креативним підходом до створення контенту та внутрішньою політикою безпеки Twitch. Цей випадок став ще одним прикладом того, як автори контенту намагаються виділитися в насиченому медіапросторі, використовуючи нестандартні підходи, щоб конкурувати й залучати аудиторію.

Наразі залишається незрозумілим, чи є цей бан остаточним, чи стримерка зможе повернутися до своєї діяльності після завершення якогось терміну покарання.