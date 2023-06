Ubisoft неочікувано анонсували гру Prince of Persia: The Lost Crown – видовищний трейлер

На Summer Game Fest 2023 Ubisoft вразили своїх шанувальників запальним трейлером нової гри у франшизі Prince of Persia під заголовком The Lost Crown. Видовищне відео – у матеріалі.

Франшизу Prince of Persia буквально замели "піски часу", адже вона не мала нових ігор протягом досить тривалого часу, однак на Summer Game Fest 2023 Ubisoft неочікувано потішили шанувальників культової серії, повідомляє 24 Канал.

Колись "Принц Персії" був однією з ключових франшиз Ubisoft, але минуло понад десять років відтоді, як виходила нова титульна гра серії.

Щоправда, достеменно відомо про розробку ремейку The Sands of Time, однак він неодноразово зазнавав перенесень та навіть був перезапущений, тож у цю мить його доля й далі залишається невідомою.

Тим більшим було здивування фанатів, коли вони побачили як Summer Game Fest 2023 неочікувано розпочалася саме з анонсу нової гри Prince of Persia під назвою The Lost Crown.

Трейлер Prince of Persia: The Lost Crown – відео

Захопливий трейлер показав що новинка поверне франшизу до її основ, а саме двовимірних платформерів. Гра зосередиться на бойовій системі, битвах з босами та розгадуванні головоломок.

Хоча деякі шанувальники Prince of Persia більше полюбляють тривимірні пригоди, гра все одно виглядає дуже цікаво, виходячи з того, що було показано досі.

При цьому геймерам доведеться почекати до наступного року, щоб самостійно пограти в The Lost Crown, адже реліз заплановано на 18 січня 2024 року на ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One, and Xbox Series X​.

При цьому більше про гру можна буде дізнатися на спеціальній події в рамках Summer Game Fest під назвою Ubisoft Forward, яка відбудеться в понеділок, 12 червня о 20:00 за Києвом.