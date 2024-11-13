Геймери подали до суду на Ubisoft, бо компанія закрила їх улюблений проєкт

Компанія Ubisoft отримала колективний судовий позов, в якому шанувальники відомої гри студії звинувачують компанію в незаконному закритті проєкту.

Схоже, що юристам Ubisoft доведеться навідатися до суду через закриття популярної гоночної гри The Crew, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polygon.

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Іву Гіймо не дають спокою геймери

Два геймери з сонячної Каліфорнії вирішили засудити Ubisoft через нещодавнє закриття розробниками серверів The Crew – гри 2014 року випуску.

Така доля спіткала проєкт через "обмеження серверної інфраструктури та ліцензування". Суть позову полягає в тому, що після цих дій компанії, у гру стало абсолютно неможливо грати через відсутність у ній однокористувацького офлайн-режиму.

Адвокат геймерів порівняв цю ситуацію з тим якби ви купили пінбольний автомат, а через десяток років його виробник завітав би до вас додому та забрав забавку.

Виробник пінболу вирішив увійти у ваш дім, випотрошити пінбол зсередини та позбавити вас можливості грати в гру, яку ви купили й думали, що нею володієте,

– йдеться у позові.

Саме це, за словами позивачів, зробили Ubisoft. Наразі ентузіасти очікують, щоб суд офіційно затвердив позов як колективний аби інші зацікавлені фанати The Crew могли долучитися. Вимоги геймерів доволі прості – гроші за моральне потрясіння та відшкодування збитків.

Цікаво, що саме через ризик подібних випадків членом парламенту Каліфорнії Джекі Ірвіном був запропонований закон, який вимагає визнати придбання ігор не їх безпосередньою "купівлею", а лише тимчасовою "ліцензією" на продукт, яку в будь-який момент може відкликати розробник.

Нещодавно схожа політика була введена у Steam аби надати певної прозорості у цьому питанні.