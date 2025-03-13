Ubisoft звинуватили у приховуванні переговорів про продаж франшиз

Міноритарний акціонер Ubisoft звинуватив компанію в недостатній прозорості та приховуванні переговорів щодо можливого продажу своїх ігрових франшиз. Інвестиційна компанія AJ Investments, яка володіє менш ніж 1% акцій французького видавця, готує протест біля штаб-квартири Ubisoft у Парижі.

Генеральний директор AJ Investments Юрай Крупа відкрито розкритикував керівництво Ubisoft, назвавши його "катастрофічно неефективним", повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. За його словами, компанія демонструє повільну роботу, невміння адаптуватися до ринкових умов і зниження вартості акцій.

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Крупа також заявив, що Ubisoft приховує важливу інформацію від інвесторів. Зокрема, йдеться про партнерство з Savvy Games Group, а також про переговори з Microsoft, Electronic Arts та іншими потенційними покупцями щодо можливого продажу деяких франшиз.

Офіційна позиція Ubisoft та вимоги AJ Investments

Ubisoft відповіла на звинувачення, нагадавши про січневе призначення провідних фінансових консультантів для розгляду "трансформаційних стратегічних та фінансових можливостей" з метою розкриття повного потенціалу активів компанії.

Попри це, AJ Investments вимагає від Ubisoft чіткий план виходу з кризи та закликає інших незадоволених акціонерів приєднатися до протесту, який заплановано на травень біля штаб-квартири компанії в Парижі.

Всі інвестори Ubisoft заслуговують на компанію, яка діє прозоро, ефективно та максимізує свою вартість. Ubisoft продовжує відставати від конкурентів, і настав час прислухатися до акціонерів,

– заявив Крупа.

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Нагадаємо, що Ubisoft готується представити нову гру в серії Assassin's Creed. Компанія покладає великі надії на новий тайтл. А тим часом виявилося, що Assassin's Creed Shadows виявилась досить короткою. Повне проходження сюжетної лінії займатиме від 30 до 40 годин, що сильно контрастує з попередніми великими іграми компанії.